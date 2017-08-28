Марселино Гарсия Тораль: "Асенсио - новая эпоха испанского чемпионата"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль после ничьей с "Реалом" (2:2) в рамках 2-го тура чемпионата Испании отметил, что здорово проявил себя новичок команда Жоффре Кондогбья, забивший гол. Также 52-летний наставник похвалил нападающего мадридцев Марко Асенсио, оформившего дубль.

- Этот матч мог сложиться иначе, - приводит Marca слова Тораля. - Ничья оставляет хорошее послевкусие. Горжусь своими игроками. Новичок команды Кондогбья был очень хорош. Однако выступление Асенсио займет все заголовки медиа. Он был великолепен. Его акции только растут. Мне кажется, Асенсио - новая эпоха испанского чемпионата.

Трансляция матча "Реал" - "Валенсия"