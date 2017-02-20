Марк-Андре тер Штеген: "Не понимаю свиста болельщиков в адрес игроков "Барселоны"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген после матча 23-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" выразил непонимание в связи с поведением болельщиков команды. Поклонники сине-гранатовых недовольны последними результатами коллектива, в связи с чем освистывают его представителей.

– Я не понимаю свиста в наш адрес, – цитирует Marca тер Штегена. – Самое главное – мы завершили тяжелую неделю победой. "Барселоне" необходима поддержка болельщиков, тем более на своем же поле, потому что побеждаем и проигрываем мы вместе.