19-летний вратарь Андрей Лунин подписал контракт с "Реалом", сообщает Твиттер мадридцев. От руководства "королевского клуба" на церемонии присутствовал президент клуба Флорентино Перес.

Действующий победитель Лиги чемпионов объявил о покупке украинского голкипера 22 июня. Сегодня, 23 июля, договормежду клубом и игроком, рассчитанный на 6 лет, вступил в силу.

По данным Marca, "Реал" заплатил "Заре" за переход Лунина 8,5 миллионов евро. В прошлом сезоне вратарь провел за клуб из Луганска 36 матчей во всех турнирах, пропустил 54 мяча. В десяти матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.