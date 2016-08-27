Лукас Васкес: "Верю, что игра с "Сельтой" была не последней для Хамеса Родригеса в "Реале"

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес после игры 2-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (2:1) отметил, что победа в столь жаркую погоду стоит дороже. Также хавбек выразил надежду на то, что Хамес Родригес не покинет клуб до закрытия летнего трансферного окна. По слухам, встреча против "Сельты" стала последней для колумбийца в мадридском клубе, поскольку он не входит в планы Зинедина Зидана.

– В этой встрече нам противостоял прекрасно играющий соперник, – цитирует AS Лукаса. – Сегодня было очень жарко, поэтому эта победа стоит немного больше. В родных стенах мы обязаны побеждать при любых условиях и забивать много мячей. С последним сегодня были проблемы, что явно не заносим себе в актив.

Уход Родригеса? Я верю, что этот матч был не последним для него в нашей команды. Будем следить за развитием событий.