17:52 | ФУТБОЛ — Испания

Игра "Реал" - "Сельта" станет последней для Хамеса Родригеса в Испании?

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Полузащитник "Реала" Хамес Родригес покинет клуб до закрытия трансферного окна, информирует AS. Предстоящий матч столичного коллектива против "Сельты" во 2-м туре чемпионата Испании станет для игрока последним в клубе. Колумбиец не хочет уходить из команды, но наставник мадридцев Зинедин Зидан прямо сообщил и игроку, и руководству о том, что хавбек не входит в его планы в стартовавшем сезоне.

Главным претендентом на 25-летнего футболиста считается "Ювентус". По слухам, Родригес уже приобрел дом в Турине. Существует вероятность переезда латиноамериканца в Англию: в услугах игрока заинтересованы "Челси" и "Арсенал".

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