Луиш Фигу: "Я болельщик "Реала" и надеюсь, что он все время будет выигрывать"

Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу в преддверии класико отметил, что будет болеть за мадридцев. Он также выразил надежду, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан останется на этом посту надолго.

– Я болельщик "Реала" и надеюсь, что он все время будет выигрывать. Не только этот матч, но и все турниры в Испании, – приводит Goal слова Фигу. – Что касается Зидана, то всегда сложно представить, что произойдет в будущем. Многие не ожидали, что он станет тренером. Но это был его выбор, у него был фантастический путь.

Я думаю, у него есть все, чтобы работать в "Реале" много лет. Надеюсь, что он останется там надолго.

Встреча "Реал" – "Барселона" состоится сегодня, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.

Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты на матч "Реал" – "Барселона"