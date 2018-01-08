Луиш Фигу: "Реал" сделает что-то на трансферном рынке, чтобы выиграть Лигу чемпионов"

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что клуб постарается исправить нынешнюю ситуацию и побороться за трофеи в текущем сезоне. Мадридцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с "ПСЖ", а в чемпионате Испании идут только на четвертом месте, отставая от "Барселоны" на 16 очков.

- Прошлый год был лучшим для "Реала" в плане титулов, - цитирует goal.com Фигу. - Пять трофеев за один год - это великолепно. Конечно, нельзя в футболе побеждать каждый раз, но "Реал" - лучший клуб мира. Он всегда старается быть сильнее и наверняка попытается сделать что-то на трансферном рынке, чтобы достичь целей в этом году - выиграть Лигу чемпионов и вообще все возможные турниры.