Луис Суарес признался, что нарушил правила перед вторым голом "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:2) отметил, что арбитр Хосе Эрнандес-Эрнандес мог оставновить игру перед вторым голом каталонцев. Уругваец признался, что нарушил правила перед тем, как отдать пас на Лионеля Месси.

- В эпизоде со вторым голом был небольшой фол. Варан контролировал мяч, а я выставил ногу, но это решение арбитра, - приводит AS слова Суареса. - Мы хотели победить, но удаление Серхи Роберто помешало нам. Так что ничья - неплохой результат.