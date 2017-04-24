Луис Энрике: "Никто не ставит под сомнение потенциал "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) отметил обилие опасных моментов у обеих команд и высокий темп игры. Победу сине-гранатовым принес гол нападающего Лионеля Месси в компенсированное время. Этот мяч стал для аргентинца 500-м в составе каталонцев.

– Эта игра показала, что мы находимся в хорошей форме, – приводит AS слова Энрике. – Нужно было биться. Обе команды создавали много моментов, и темп игры был очень высоким. Никто не ставит под сомнение потенциал "Реала". Это одна из лучших команд в мире, которая продолжает завоевывать титулы. Сегодня мы победили, потому что мы хотели отблагодарить болельщиков, которые постоянно нас поддерживают.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"