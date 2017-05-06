Луис Энрике: "Неймар настолько грациозно работает с мячом, что иногда напоминает балеруна"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (4:1) выразил восхищение игрой нападающего команды Неймара. Специалист подчеркнул, что получает удовольствие от футбола в исполнении бразильца.

– У Неймара совсем другая интерпретация футбола, которая отличается даже от того, как игру воспринимают многие его соотечественники, – цитирует Marca Энрике. – В большинстве случаев я просто не успеваю понять, каким трюком он обошел соперника. Наблюдать за его игрой – большое удовольствие. Зачастую Неймар больше похож на балеруна, нежели на футболиста, настолько грациозно и стремительно он передвигается, при этом играя очень эффективно.