Луис Энрике: "Матч с "Реалом" - это финал для "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике подчеркнул особую важность предстоящего матча чемпионата Испании с "Реалом". Он отметил, что команда готова играть и без нападающего Неймара, который дисквалифицирован на три матча за удаление в игре с "Малагой" (0:2). Каталонцы обжаловали наказание в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но вряд ли получат ответ до игры с "Реалом".

– Чемпионат Испании близок к завершению, – цитирует AS Луиса Энрике. – Этот матч – решающий. Он может поставить точку в гонке или обострить ее. Мы относимся к этому матчу как к финалу. Нам важна только победа. Неймар? Я считаю логичным, что клуб защищает свои интересы и интересы игрока. Но мы готовы играть и с Неймаром, и без него.

Напомним, что матч "Реал" – "Барселона" состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.