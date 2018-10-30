Лопетеги после увольнения поблагодарил руководство, игроков и болельщиков "Реала"

Бывший главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги выразил благодарность руководству клуба, игрокам команды, а также болельщикам. В понедельник мадридцы отправили специалиста в оставку. Команда занимает девятое место в турнирной таблице ла лиги, а на выходных "Королевский клуб" был разгромлен "Барселоной" со счетом 1:5.

- Я хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность, - приводит Marca слова Лопетеги. - Спасибо игроком за их работу, а также каждому из сотрудников "Реала" за их старания. Конечно, выражаю благодарность болельщикам за их поддержку. Шлю наилучшие пожелания на оставшуюся часть сезона.