Лоик Реми: "Главный тренер "Лас-Пальмаса" относится ко мне так, будто я мусор"

Нападающий "Лас-Пальмаса" Лоик Реми раскритиковал поведение главного тренера команды Франсиско Хемеса. По словам форварда, он не намерен возвращаться в клуб из одноименного города.

– Я опоздал на обед на одну минуту и остался вне состава. Франсиско Хемес относится ко мне так, будто я мусор, – приводит La Provincia слова Реми. – Я не намерен возвращаться в "Лас-Пальмас", потому что это было неуважительно со стороны тренера. Я не был ключевым игроком, но больше всех забивал. И меня отстранили.

Ранее сообщалось, что Реми может перейти в "Леванте". В текущем сезоне 31-летний француз провел в составе "Лас-Пальмаса" 13 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

Реми может перейти в "Леванте"