Лионель Месси поблагодарил Роналдинью

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси написал трогательное обращение к бывшему игроку клуба Роналдинью. Накануне 37-летний чемпион мира-2002 и обладатель "Золотого мяча-2005" официально завершил карьеру.

"Я всегда говорил, что многому у тебя научился. Я всегда буду тебе благодарен за то, что ты сделал все, чтобы я себя комфортно чувствовал в раздевалке в начале карьеры. Я рад, что у нас было много общих моментов. Ты не только феноменально обращался с мячом, но и был выдающимся человеком, что самое главное. Даже если ты решил уйти, футбол никогда не забудет твою улыбку. Всего наилучшего, Ронни", - написал Месси в Инстаграме.

Роналдинью выступал в "Барселоне" с 2003 по 2008 год и застал дебютный сезон Месси в основной команде.