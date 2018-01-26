Лионель Месси: "Не имею ничего против ротации в составе"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что для него индивидуальные нагрды не самое главное в жизни. Форвард также добавил, что не имеет ничего против ротации в составе.

– Тренер решает, какой состав выйдет на матч, – цитирует Marca Месси. – Я часто общаюсь с Вальверде по этому поводу, и я не имею ничего против ротации, как и остальные игроки "Барселоны". К счастью, все идет хорошо, и мы прошли "Эспаньол" в Кубке. Мы рады, что все складывается хорошо, хотя впереди еще много матчей.

Я уже не раз говорил, что индивидуальные награды для меня не главное. Надеюсь, мы завершим этот сезона наилучшим образом, и мы на правильном пути. Наши цели одинаковы из года в год – выиграть все трофеи.