"Леванте" вырвал победу у "Вильярреала"

Матч 1-го тура чемпионата России "Леванте" – "Вильярреал" завершился победой хозяев поля – 1:0. На 88-й минуте встречи полузащитник Хосе Моралес реализовал пенальти.
Чемпионат Испании
Ла лига
1-й тур
"Леванте" – "Вильярреал" – 1:0 (0:0)
Гол: Моралес, 88 – с пенальти (1:0).
"Леванте": Рауль, Лопес, Тоньо, Постиго, Чема, Кампанья (Боатенг, 85), Моралес, Барди (Дукуре, 70), Лерма, Хасон, Алегрия (Иви Лопес, 77).
"Вильярреал": Андрес Фернандес, Рукавина, Хауме, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос (Поведа, 89), Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакка (Н`Диай, 80), Сансоне (Суарес, 62), Энес Юнал.
Предупреждения: Лерма, 35. Тригерос, 37. Виктор Руис, 63. Рукавина, 87.
Судья: Альварес Искиэрдо.
21 августа. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.