17:20 | Футбол — Испания

"Леганес" презентовал Лунина


"Леганес" презентовал голкипера Андрея Лунина. 19-летний украинец присоединился к испанскому клубу на правах аренды 27 августа. 

- Я пришел сюда, чтобы работать. Приложу максимальные усилия для того, чтобы команда достигла своих целей, - приводит слова Лунина официальный Твиттер "Леганеса".

Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года, подписав 6-летний контракт. Мадридский клуб отправил его в аренду в "Леганес" на сезон. 

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