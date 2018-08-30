"Леганес" презентовал Лунина

"Леганес" презентовал голкипера Андрея Лунина. 19-летний украинец присоединился к испанскому клубу на правах аренды 27 августа.

📹 PRESENTACIÓN | Andriy Lunin: "Vengo a trabajar y esforzarme al máximo para ayudar al Leganés a conseguir los objetivos".



➡️ https://t.co/IxlJUAdg3i pic.twitter.com/MUOjuyvLX7 – C.D. Leganés (@CDLeganes) 30 августа 2018 г.

- Я пришел сюда, чтобы работать. Приложу максимальные усилия для того, чтобы команда достигла своих целей, - приводит слова Лунина официальный Твиттер "Леганеса".

Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года, подписав 6-летний контракт. Мадридский клуб отправил его в аренду в "Леганес" на сезон.

Все о чемпионате Испании - здесь