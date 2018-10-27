Куртуа опроверг информацию, что он против Конте

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа опроверг информацию о том, что он якобы сказал своим одноклубникам о нежелании видеть на посту главного тренера Антонио Конте.
"Я решительно отрицаю информацию, опубликованную сегодня относительно меня. Это ложь, которая вредит мне как профессионалу, и ожидаю опровержения, иначе придется составить судебный иск", - написал Куртуа в Твиттере.
Quiero desmentir rotundamente la información publicada hoy en el @elpais_deportes referente a mi persona. Incluye mentiras que me dañan como profesional y espero una rectificación meditando tomar acciones legales.– Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 26 октября 2018 г.
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