Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в команду года УЕФА по версии болельщиков

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в 11-й раз попал в команду года по версии болельщиков. Голосование прошло на официальном сайте УЕФА. Португалец показал рекордный результат. Это на три раза больше, чем у ближайшего преследователя – нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Добавим, что в символическую команду года попало больше всех игроков "Реала". Помимо Криштиану Роналду, это Серхио Рамос, Тони Кроос и Лука Модрич.

Символическая команда года:

вратарь - Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия);

защитники - Серхио Рамос ("Реал", Испания), Херард Пике ("Барселона", Испания), Жером Боатенг ("Бавария", Германия), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия);

полузащитники - Андрес Иньеста ("Барселона", Испания), Тони Кроос ("Реал", Германия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия);

нападающие - Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Криштиану Роналду ("Реал", Португалия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция).