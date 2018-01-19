Криштиану Роналду получил рейтинг 99 в команде года FIFA 18

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду опубликовал в своем Инстаграме фото своей карточки из команды года FIFA 2018. Португалец получил самый высокий рейтинг среди остальных игроков – 99. Ближайшими преследователями чемпиона Европы являются нападающий "Барселоны" Лионель Месси (98), защитник "Реала" Серхио Рамос и вратарь "Манчестер "Юнайтед" Давид Де Хеа (97).

– 99! Самый высокий рейтинг в команде года FIFA. Спасибо, что голосовали за меня, – написал Криштиану роналду.