Криштиану Роналду получил рейтинг 99 в команде года FIFA 18

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду опубликовал в своем Инстаграме фото своей карточки из команды года FIFA 2018. Португалец получил самый высокий рейтинг среди остальных игроков – 99. Ближайшими преследователями чемпиона Европы являются нападающий "Барселоны" Лионель Месси (98), защитник "Реала" Серхио Рамос и вратарь "Манчестер "Юнайтед" Давид Де Хеа (97).
– 99! Самый высокий рейтинг в команде года FIFA. Спасибо, что голосовали за меня, – написал Криштиану роналду.
Full #TOTY squad available in packs at 6 PM UK Time! #FUT 🔥 pic.twitter.com/h8PiVQhoUT– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 19 января 2018 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Серхио Рамос
- Давид Де Хеа
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его рейтинг 20 и точка
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