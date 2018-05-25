Криштиану Роналду: "Когда на мою яхту вторглась полиция, подумал: "Может, я убийца какой-то?"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду пожаловался на довольно жесткое обращение правоохранительных органов с ним. Португалец имеет проблемы с испанскими налоговыми органами.

– Прошлым летом в Форментере был случай. Там стоят тысячи лодок, яхт, а моя самая маленькая, – цитирует A Bola Роналду. – И в нее вторглась полиция с камерами, когда я спокойно спал. Я подумал: "Может, я убийца какой-то?" Меня эта ситуация расстроила. Но что я мог сделать? Только смерть не имеет решения. Несправедливые вещи случаются, но жизнь не заканчивается.