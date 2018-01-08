Коутинью выбрал в "Барселоне" любимый номер Кройфа

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью будет выступать за каталонскую команду под 14-м номером, сообщает Sky Sports.

Презентация 25-летнего бразильца в качестве игрока сине-гранатовых и церемония подписания контракта состоялись в понедельник. Во время мероприятия не было названо, под каким номером хавбек будет играть хавбек.

Отметим, что в сезоне-2017/18 под 14-м номером в "Барселоне" играет Хавьер Маскерано. Ожидается, что зимой аргентинский защитник покинет команду.

Кроме того, 14-й номер был любимым у легендарного нападающего "Барселоны" Йохана Кройфа. Он выступал под ним за "Аякс" и сборную Голландии, а в составе каталонцев играл под 9-м номером.

В "Ливерпуле" Коутинью играл под 10-м номером, который в "Барселоне" долгие годы принадлежит Лионелю Месси.