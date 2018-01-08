Коутинью выбрал в "Барселоне" любимый номер Кройфа

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью будет выступать за каталонскую команду под 14-м номером, сообщает Sky Sports.
Презентация 25-летнего бразильца в качестве игрока сине-гранатовых и церемония подписания контракта состоялись в понедельник. Во время мероприятия не было названо, под каким номером хавбек будет играть хавбек.
Отметим, что в сезоне-2017/18 под 14-м номером в "Барселоне" играет Хавьер Маскерано. Ожидается, что зимой аргентинский защитник покинет команду.
Кроме того, 14-й номер был любимым у легендарного нападающего "Барселоны" Йохана Кройфа. Он выступал под ним за "Аякс" и сборную Голландии, а в составе каталонцев играл под 9-м номером.
В "Ливерпуле" Коутинью играл под 10-м номером, который в "Барселоне" долгие годы принадлежит Лионелю Месси.
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03:16
shpasic
баламошка, думай ещё, пока холодно!)
00:48
баламошка
shpasic да я в шутку. то, что ляпов в ленте новостей очень много - это факт. сейчас, кстати, по МатчТВ идёт передача про историю Барселоны (и про Кройфа в том числе)./////////////Выяснили наконец-то, что Шпася - барсеножка)
00:40
shpasic
ну, хоть так исправили)
23:58 8 января
shpasic
да я в шутку. то, что ляпов в ленте новостей очень много - это факт. сейчас, кстати, по МатчТВ идёт передача про историю Барселоны (и про Кройфа в том числе).
22:21 8 января
Cruijff
Цитирую: "Ранее под этим номером в составе каталонцев выступал легендарный голландец Йохан Кройф". Как тут ещё можно понять?! Может, я слишком придирчив, но ведь они за эти статьи деньги, наверное, получают! Наверное, можно хоть чуть-чуть подготовиться-то! Хотя бы фотографии Кройффа в футболке Барсы найти в интернете и посмотреть на номер на них...
22:18 8 января
shpasic
видимо, они имели в виду, что Коутиньо будет играть в Барселоне, в которой играл Кройф, под тем же номером, что был у Кройфа в сборной Нидерландов.
21:56 8 января
Cruijff
Чушь! Кройфф НИКОГДА не играл в Барсе под номером 14. Тогдашний регламент не позволял игрокам выходить на поле в основе с номером больше 11. Кройфф ВСЕГДА играл в Барсе под номером 9!
21:39 8 января