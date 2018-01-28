Коутинью – в "старте" "Барселоны" на матч с "Алавесом"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился со стартовым составом на матч 21-го тура чемпионата Испании против "Алавеса". С первых минут у каталонцев на поле выйдет новичок команды Филиппе Коутинью.

Полностью стартовый состав "Барселоны" выглядит следующим образом:

Марк-Андре тер Штеген – Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Люка Динь – Паулинью, Иван Ракитич, Андрес Иньеста, Филиппе Коутинью – Луис Суарес, Лионель Месси.

Отметим, что этот матч станет для Коутинью в ла лиге. Ранее он дебютировал за сине-гранатовых в матче Кубка Испании против "Эспаньола" (2:0).

Матч "Барселона" – "Алавес" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.