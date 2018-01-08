Коутинью – о переходе в "Барселону": "Моя мечта сбылась"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью, ранее выступавший в составе "Ливерпуля", рад переходу в каталонский клуб. Хавбек выразил надежду на скорую встречу с болельщиками.

– Привет, болельщики "Барселоны". Я уже в Испании, – приводит пресс-служба каталонцев слова Коутинью. – Моя мечта сбылась. Надеюсь, что уже завтра мы увидимся с вами.

Контракт с 25-летним игроком рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что бразилец обойдется сине-гранатовым в 160 миллионов евро. Таким образом, трансфер хавбека становится рекордным для английского футбола и вторым в истории мирового футбола после перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро (без учета перехода Кильяна Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" с арендой и суммой выкупа 145 миллиона евро плюс 35 – в качестве бонусов).

Напомним, в текущем сезоне за мерсисайдцев Коутинью провел 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

"Барселона" презентовала Коутинью на "Камп Ноу". Видео