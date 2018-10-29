Конте не позовет Карреру в "Реал"

По данным "СЭ", бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, скорее всего, не войдет в штаб Антонио Конте в случае назначения 49-летнего специалиста в "Реал".

Каррера работал одним из ассистентов Конте в "Ювентусе" и сборной Италии в 2011-2016 годах, но в Мадриде их сотрудничество не возобновится.

Дело в том , что несмотря на готовность Карреры занимать должность не главного тренера, в "Челси" Конте сформировал большой штат помощников, которые покинули лондонский клуб летом вслед за Антонио: Анджело Алессио (ассистент), Джанлука Конте (ассистент), Паоло Ваноли (ассистент), Давиде Маццотта (тренер-аналитик), Джанлука Спинелли (тренер вратарей), Жулио Тоус (тренер по физподготовке), Константино Коратти (ассистент тренера по физподготовке), Тиберио Анкора (нутриционист). Большинство из них должны войти в штаб Конте и в "Реале". (Вячеслав Короткин)