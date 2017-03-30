Компания, владевшая правами на Неймара, считает бразильца лжецом

Представитель бразильской инвестиционной компании DIS, которая в 2009 году приобрела 40 процентов прав на нападающего Неймара, Дельсир Сонда заявил, что игрок сборной Бразилии предал его. DIS обвиняет игрока, его родителей и "Барселону" в том, что официальная сумма перехода игрока в каталонский клуб была занижена.

– Я был предан Неймаром, его отцом и его матерью, – цитирует Marca Сонду. – С их стороны было мошенничество через несуществующие контракты. Неймар лгал и лжет по сей день. Он не может быть примером для наших детей. Нельзя мириться с коррупцией.