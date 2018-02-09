Кокелен почти снял с Месси футболку, но не получил желтую карточку

Любопытный инцидент произошел в матче 1/2 финала Кубка Испании между "Валенсией" и "Барселоной" (0:2). В конце первого тайма полузащитник валенсийцев Франсис Кокелен в борьбу с нападающим каталонцев Лионелем Месси схватил соперника за футболку и почти стянул ее. Однако рефери никак не отреагировал на случившееся, что удивило аргентинца.
КирпичИнвест
Да он не футболку хотел снять... Вот к чему катится толерантная Европа. Уже даже на глазах миллионов не сухарятся.
09:21
shpasic
можно было и в перерыве попросить, как Глушаков делал.
09:03
SirRedDevil
можно было просто попросить после матча )
08:39
Flamenco
Вот же судья Крендель))
08:27