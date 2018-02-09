05:22 | Футбол — Испания

Кокелен почти снял с Месси футболку, но не получил желтую карточку

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Любопытный инцидент произошел в матче 1/2 финала Кубка Испании между "Валенсией" и "Барселоной" (0:2). В конце первого тайма полузащитник валенсийцев Франсис Кокелен в борьбу с нападающим каталонцев Лионелем Месси схватил соперника за футболку и почти стянул ее. Однако рефери никак не отреагировал на случившееся, что удивило аргентинца.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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КирпичИнвест

Да он не футболку хотел снять... Вот к чему катится толерантная Европа. Уже даже на глазах миллионов не сухарятся.

09:21

shpasic

можно было и в перерыве попросить, как Глушаков делал.

09:03

SirRedDevil

можно было просто попросить после матча )

08:39

Flamenco

Вот же судья Крендель))

08:27

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