Кокелен почти снял с Месси футболку, но не получил желтую карточку

Любопытный инцидент произошел в матче 1/2 финала Кубка Испании между "Валенсией" и "Барселоной" (0:2). В конце первого тайма полузащитник валенсийцев Франсис Кокелен в борьбу с нападающим каталонцев Лионелем Месси схватил соперника за футболку и почти стянул ее. Однако рефери никак не отреагировал на случившееся, что удивило аргентинца.