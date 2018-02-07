Кларенс Зеедорф: "Зидан - источник вдохновения для начинающего тренера"

Главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф считает, что клубы должны больше доверять специалистам нового поколения. Голландец признался, что вдохновляется примером главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

– Зидан – фантастический пример и источник вдохновения для любого начинающего тренера, – цитирует Football Espana слова Зеедорфа. – У него было еще меньше опыта, чем у меня, когда он пришел в "Реал". Его личность и понимание игры сыграли большую роль в успехе.

Нелегко быть тренером в современном футболе, потому что нас намного больше, чем рабочих мест, и поэтому надо быть благодарным за любой шанс. Клубы должны больше доверять тренерам нового поколения.

До прихода в "Депортиво" 41-летний Зеедорф тренировал "Милан" и "Шэньчжэнь".