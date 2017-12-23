Кике Санчес Флорес: "Эспаньол" выдержал проверку на прочность в матче с "Атлетико"

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес после матча 17-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" отметил, что у команды появилась положительная динамика в игре. По его словам, эта победа поможет игрокам в ментальном плане.

- Не знаю, изменятся ли наши результаты после этого матча, но положительная динамика есть, - приводит AS слова Флореса. - Сегодня мы были командой. Победа над "Атлетико" поможет нам в ментальном плане. Мы выдержали проверку на прочность. Могли побеждать в предыдущих встречах, но футбол бывает несправедлив.