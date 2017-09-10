Кике Санчес Флорес: "Барселона" серьезно наказала "Эспаньол"

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес после матча 3-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:5) отметил, что команде остается сетовать только на свою плохую игру. Специалист подчеркнул, что переход нападающего Неймара в "ПСЖ" не сильно изменил сине-гранатовых.

– Это был сложный матч и очень плохой результат, – цитирует Marca Флореса. – Нас серьезно наказали, но после такого результата остается только вновь посмотреть на себя. Проиграть, пропустив пять мячей – это серьезный удар. "Барселона" – сбалансированная команда, которая, как я думаю, не сильно изменилась в связи с уходом Неймара. Они по-прежнему остаются крайне неприятным соперником для любого клуба.