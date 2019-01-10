Кейлор Навас: "Когда я пойму, что не могу быть первым вратарем в команде, я покину ее"

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас заявил, что покинет "Реал", когда осознает, что больше не может быть основным вратарем "королевского" клуба.

- В тот день, когда я пойму, что уже не могу быть первым вратарем в команде, я покину ее. Это то, над чем я всегда работал, но всегда есть тренер, который решает, кто должен играть, - приводит слова Наваса AS. - А нам, футболистам, нужно хорошо тренироваться и выступать для того, чтобы дождаться шанса. Надо ждать своей очереди. Мы не знаем, что может случиться, только тренер в курсе всей ситуации. И я полностью подчиняюсь его решением, ведь мы - едины.