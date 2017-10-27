Каталония объявила о независимости от Испании. Что ждет "Барселону"?

Парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании. За отделение отдали голоса 72 депутата, против - 10, 2 - воздержались.
Всего в парламент региона входят 135 депутатов, однако перед началом голосования представители лояльных Мадриду партий покинули зал. Почти сразу сенат Испании проголосовал за введение прямого управления в каталонской автономии.
Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, не признанный испанскими властями. Большинство жителей проголосовало за отделение от Испании.
Независимость Каталонии может напрямую коснуться спортивных команд. Так "Барселона" может покинуть чемпионат Испании. В качестве альтернативных вариантов для клуба называются чемпионаты Франции и Англии. Сегодня также стало известно, что отделение региона может сорвать матч еще одного каталонского клуба - намеченнная на воскресенье игра "Жирона" - "Реал" может не состояться.
За независимость Каталонии, в частности, активно выступают защитник "Барсы" и сборной Испании Жерар Пике, бывший капитан сине-гранатовых Карлес Пуйоль, экс-игрок и главный тренер клуба Хосеп Гвардьола и другие.
Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" запланирован на 29 октября и должен начаться в 18.15 по московскому времени. Если поединок все же состоится, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
Spartak-Online1
Каталония и так жила припеваючи в составе Испании.Хотят жить еще лучше? Пусть лучше спросят у наших бывших республик,как теперь им живется. Всю жизнь с протянутой рукой.Хорошо Вова такой добрый,все долги простил,да еще помогает на халяву.
17:32
GoaLapagosS
ХИМНАСТИК ИЗ ТАРРАГОНЫ ЕЩЁ ВСПОМИНАЕТСЯ. НУ НЕ СУТЬ. ОФИЦИАЛЬНО МАДРИД КАТАЛОНИЮ ЛИШИТ АВТОНОМИИ И ВСЕХ СЕПАРТИСТОВ ПЕРЕСАЖАЕТ И НА ЭТОМ ВСЁ.
17:27
Русский Я
А посему только Барса? Есть еще Эспаньол, Жирона. И интересно еще, в каком виде приедет к нам на Чм сборная Испании теперь.
17:08
Шалманист
Пусть в чемпионат Украины заявляются...
17:02
Medved.
в РФПЛ примут вместо Тосно
17:01
RND
Будут играть в чемпионате Каталании или Каталунии. Никуда им не дадут перейти. Или это дело Босмана в футболе. ps Может мы Зарю и Шахтар к себе возьмем ? Вместо Зенита и Тосно. ??
16:58