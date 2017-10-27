Каталония объявила о независимости от Испании. Что ждет "Барселону"?

Парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании. За отделение отдали голоса 72 депутата, против - 10, 2 - воздержались.

Всего в парламент региона входят 135 депутатов, однако перед началом голосования представители лояльных Мадриду партий покинули зал. Почти сразу сенат Испании проголосовал за введение прямого управления в каталонской автономии.

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, не признанный испанскими властями. Большинство жителей проголосовало за отделение от Испании.

Независимость Каталонии может напрямую коснуться спортивных команд. Так "Барселона" может покинуть чемпионат Испании. В качестве альтернативных вариантов для клуба называются чемпионаты Франции и Англии. Сегодня также стало известно, что отделение региона может сорвать матч еще одного каталонского клуба - намеченнная на воскресенье игра "Жирона" - "Реал" может не состояться.

За независимость Каталонии, в частности, активно выступают защитник "Барсы" и сборной Испании Жерар Пике, бывший капитан сине-гранатовых Карлес Пуйоль, экс-игрок и главный тренер клуба Хосеп Гвардьола и другие.

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" запланирован на 29 октября и должен начаться в 18.15 по московскому времени. Если поединок все же состоится, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.