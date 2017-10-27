16:44 | Футбол — Испания

Каталония объявила о независимости от Испании. Что ждет "Барселону"?

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Парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании. За отделение отдали голоса 72 депутата, против - 10, 2 - воздержались.

 
Эсталады - один из главных символов сепаратистского движения - на трибунах стадиона в &quot;Жироне&quot;.Каталонский кризис. Матч "Жирона" – "Реал" может быть отменен

Всего в парламент региона входят 135 депутатов, однако перед началом голосования представители лояльных Мадриду партий покинули зал. Почти сразу сенат Испании проголосовал за введение прямого управления в каталонской автономии.

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, не признанный испанскими властями. Большинство жителей проголосовало за отделение от Испании.

Независимость Каталонии может напрямую коснуться спортивных команд. Так "Барселона" может покинуть чемпионат Испании. В качестве альтернативных вариантов для клуба называются чемпионаты Франции и Англии. Сегодня также стало известно, что отделение региона может сорвать матч еще одного каталонского клуба - намеченнная на воскресенье игра "Жирона" - "Реал" может не состояться

За независимость Каталонии, в частности, активно выступают защитник "Барсы" и сборной Испании Жерар Пике, бывший капитан сине-гранатовых Карлес Пуйоль, экс-игрок и главный тренер клуба Хосеп Гвардьола и другие.

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" запланирован на 29 октября и должен начаться в 18.15 по московскому времени. Если поединок все же состоится, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Spartak-Online1

Каталония и так жила припеваючи в составе Испании.Хотят жить еще лучше? Пусть лучше спросят у наших бывших республик,как теперь им живется. Всю жизнь с протянутой рукой.Хорошо Вова такой добрый,все долги простил,да еще помогает на халяву.

17:32

GoaLapagosS

ХИМНАСТИК ИЗ ТАРРАГОНЫ ЕЩЁ ВСПОМИНАЕТСЯ. НУ НЕ СУТЬ. ОФИЦИАЛЬНО МАДРИД КАТАЛОНИЮ ЛИШИТ АВТОНОМИИ И ВСЕХ СЕПАРТИСТОВ ПЕРЕСАЖАЕТ И НА ЭТОМ ВСЁ.

17:27

Русский Я

А посему только Барса? Есть еще Эспаньол, Жирона. И интересно еще, в каком виде приедет к нам на Чм сборная Испании теперь.

17:08

Шалманист

Пусть в чемпионат Украины заявляются...

17:02

Medved.

в РФПЛ примут вместо Тосно

17:01

RND

Будут играть в чемпионате Каталании или Каталунии. Никуда им не дадут перейти. Или это дело Босмана в футболе. ps Может мы Зарю и Шахтар к себе возьмем ? Вместо Зенита и Тосно. ??

16:58