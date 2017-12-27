Карпин и Мостовой - в символической сборной "Сельты" по версии болельщиков

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и Александр Мостовой попали в символическую сборную "Сельты", которую составила Marca по результатам опроса болельщиков. Карпин выступал за "Сельту" с 1997 по 2002 год, Мостовой с 1996 по 2004-й.

Кроме того, Карпин также вошел в символическую сборную "Реала Сосьедад", цвета которого он защищал с 1994 по 1996 год.

"Сельта": Канисарес - Мичел Сальгадо, Бериссо, Касерес, Уго Мальо - Мазинью - Карпин, Мостовой, Густаво Лопес - Яго Аспас, Гудель. Тренер - Эдуардо Бериссо.

"Реал Сосьедад": Арконада - Лопес Рекарте, Горис, Иньиго Мартинес, Арансабаль - Хаби Алонсо - Карпин, , Хаби Прието, Де Педро - Ковачевич, Нихат. Тренер - Джон Тошак.

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