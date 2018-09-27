19:02 | Футбол — Испания

Карлес Пуйоль: "Модрич - отличный игрок. Но лучшим для меня является Месси"

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Бывший защитник "Барселоны"  Карлес Пуйоль заявил, что считает нападающего каталонского клуба Лионеля Месси лучшим игроком мира.

- Странно, что Месси не вошел в список претендентов на приз лучшему игроку мира, - приводит слова Пуйоля портал Goal. - Не сомневаюсь, что именно Лео является лучшим игроком в мире. Модрич - отличный игрок, который провел очень хороший сезон, но для меня лучший футболист - Месси. Поздравляю Модрича. 

Напомним, в понедельник Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

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