Кака: "Если Неймар хочет перейти в "Реал", он должен сделать это"

Бывший полузащитник "Реала" и сборной Бразилии Кака выразил мнение, что его соотечественник нападающий "ПСЖ" Неймар должен перейти в Королевский клуб, если этого хочет.

- Это его личное решение. Если "Реал" подпишет Неймара, то люди могут сказать, что он специально перешел в "ПСЖ", чтобы "построить себе мост" в Мадрид. Но если это то, чего он хочет, пусть сделает это и будет готов справиться с любой ситуацией, - цитирует La Gazzetta dello Sport Кака. - Неймар всегда находится под давлением. В Бразилии оно просто невероятное, там говорят про его выступления, про его класс, но также про его прически и сумки, которые он носит. Он великий игрок, но он же и селебрити, а с этим не так просто справиться.

Напомним, перед чемпионатом мира в СМИ обсуждалось, что Неймар мечтает перейти в "Реал" этим летом. Однако сам игрок заявлял, что счастлив в Париже, куда перешел в 2017 году из "Барселоны".