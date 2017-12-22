Иван Ракитич: "В "Барселоне" рады хорошим футболистам. Коутинью один из них"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич подчеркнул, что в команде будут рады видеть Филиппе Коутинью, выступающего в "Ливерпуле". По его словам, каталонцы будут счастливы, если 25-летний бразилец перейдет к сине-гранатовым.

– В "Барселоне" рады каждому хорошему футболисту. Коутинью как раз входит в их число, – приводит Sky Sports слова Ракитича. – Мы будем счастливы, если он перейдет к нам. Но мы пожелаем ему удачи, если он останется в "Ливерпуле". Необходимо думать о том, кто сейчас выступает в нашем составе.

Ранее сообщалось, что Коутинью этой зимой перейдет в "Барселону". Предполагалось, что за игрока каталонцы заплатят 150 миллионов евро. Бразилец подпишет контракт на 5 лет с новой командой и будет получать 12 миллионов евро в год.