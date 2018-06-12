Иван Ракитич: "Пусть лучше Неймар остается в "ПСЖ", чем переходит в "Реал"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич сказал, что не хотел бы, чтобы Неймар перешел из "ПСЖ" в "Реал".

- Просили ли Луку Модрича убедить Неймара перейти в "Реал"? Я надеюсь, что нет, - цитирует хорвата Marca. - Думаю, что каждый должен идти своим путем и принимать собственные решения. Я знаю, что он счастлив в Париже и был счастлив в "Барселоне", но все же ушел. Если бы я мог выбирать, то предпочел бы, чтобы он остался в "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что "Реал" проявляет интерес к бразильцу.