Иван Ракитич: "Неймар должен стать следующим Месси"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что играет с тремя лучшими форвардами в одной команде. По его словам, в скором времени Неймар станет лучшим игроком мира.

– Сейчас лучший в мире – это Месси, – цитирует Le Figaro Ракитича. – Но Неймар на пути к тому, чтобы стать следующим Месси. Он уже забил около 300 голов, а ему всего 24 года. "Барселона" должна подписать с ним новый контракт, указав там самый высокий пункт выкупа прав. Больше, чем нынешние 220 миллионов евро. Что касается Суареса, то уже в "Ливерпуле" он из хорошего игрока стал лучшей "девяткой" в мире. В "Барселоне" он один из важнейших футболистов. Без него играть гораздо сложнее.