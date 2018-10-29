Источник: Солари станет и.о. главного тренера "Реала", вариант с Конте исключен

"Реал" уволит Хулена Лопетеги и назначит и.о. главного тренера Сантьяго Солари, сообщает испанские издание AS.

Сообщается, что по регламенту Ла лиги "Реал" должен объявить преемника Лопетеги на протяжении 14 дней. Так как "Реал" не определился с ним, было принято решение назначить на эту должность Солари на временной основе.

При этом вариант с назначением Антонио Конте, о котором сообщалось ранее, исключен. При этом Солари до объявления нового тренера может пребывать в статусе и.о. 14 дней, поэтому он сможет быть во главе "Реала" в кубковом матче с "Мелильей", в играх чемпионата с "Вальядолидом" и "Сельтой" и в матче Лиги чемпионов с "Викторией".

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