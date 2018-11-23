Источник: Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов с "Юве", но не был наказан

Защитник "Реала" Серхио Рамос принимал дексаметазон в преддверии матча финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017 против "Ювентуса" (4:1), сообщает Spiegel. 32-летний испанский футболист не прошел допинг-тест на следующий день после игры с итальянским клубом.

Препарат дексаметазон обладает противоспалительным эффектом и облегчает боль. Данное вещество запрещено Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Мадридский клуб в негативном ключе высказался о врачах, которые работали с образцом допинг-теста футболиста. Медицинский штаб заявил УЕФА, что Рамос принимал вещество по их ошибке. Сообщается, что никаких дисциплинарных взысканий в отношении Рамоса и врача "Реала" принято не было.

В текущем сезоне 32-летний защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу.