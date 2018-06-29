Источник: "Аякс" требует от "Барселоны" 50 миллионов евро за де Йонга

"Барселона" хочет приобрести полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, сообщают испанские СМИ.
По информации Sport.es, сам игрок готов перейти в "Барселону". Однако стороны не пришли к соглашению - "Аякс" требует за футболиста не менее 50 миллионов евро. Голландский клуб хочет удержать его хотя бы еще на сезон.
В прошедшем сезоне 21-летний хавбек провел 26 матчей за "Аякс" во всех турнирах и забил один мяч при девяти голевых передачах.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/