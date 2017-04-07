Иско выложил фотографию с чипсами "Барселоны"

Полузащитник "Реала" Иско в одной из соцсетей опубликовал фотографию, на которой видна пачка чипсов "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo. В Испании это фото вызвало бурную реакцию, после чего игрок удалил снимок и выложил другой, без чипсов.

Волна возмущения со стороны фанатов "Реала" была вызвана тем, что ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны "Барселоны". Сам футболист опровергает подобные слухи.