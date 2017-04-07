Иско выложил фотографию с чипсами "Барселоны"

Полузащитник "Реала" Иско в одной из соцсетей опубликовал фотографию, на которой видна пачка чипсов "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo. В Испании это фото вызвало бурную реакцию, после чего игрок удалил снимок и выложил другой, без чипсов.
Волна возмущения со стороны фанатов "Реала" была вызвана тем, что ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны "Барселоны". Сам футболист опровергает подобные слухи.
'@isco_alarcon: ¿nuevo guiño al Barça?https://t.co/xM9t80THTK pic.twitter.com/U0a88FB9gh– Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 6 апреля 2017 г.