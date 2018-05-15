Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Китае или Японии. Точный ответ футболист пообещал дать на следующей неделе.

В конце апреля 34-летний хавбек заявил, что сезон-2017/18 станет для него последним в каталонском клубе.

– Мне предстоит принять, возможно, одно из важнейших решений в моей жизни, – передает Goal со ссылкой на Onda Cero слова Иньесты. – Я рассматриваю два варианта – Китай и Японию. Каждый из них имеет свои нюансы. Сейчас мне нужно все взвесить и решить, что лучше. Надеюсь, на следующей неделе я точно скажу о своем решении и смогу сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира​.

В сезоне-2017/18 34-лений хавбек провел 43 матча за "Барселону" и отличился двумя голами.

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