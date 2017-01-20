17:18 20 января | ФУТБОЛ — Испания

Игроки "Барселоны" подписали футболку для "Шапекоэнсе"

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Игроки "Барселоны" оформили специальную футболку с автографами всех игроков сине-гранатовых для музея "Шапекоэнсе", сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что примеру каталонцев последуют и остальные команды чемпионата Испании.

Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших оказались три футболиста.

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Материалы REN-TV

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