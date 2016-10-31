22:49 | ФУТБОЛ — Испания

Хосеп Бартомеу: "Никто из величайших футболистов мира не был похож на Месси"

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Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу считает нападающего каталонской команды Лионеля Месси лучшим игроком мира. По его словам, именно в чемпионате Испании выступают сильнейшие футболисты планеты.

– Месси – лучший игрок мира, я в этом уверен, – приводит The Telegraph слова Бартомеу. – Я вживую видел на "Камп Ноу" таких футболистов, как Диего Марадона, Роналдинью, Йохан Кройф. И никто из них не был похож на Месси.

Для меня 29-летний аргентинец – бесспорный номер один в истории футбола. Следом за ним идет Неймар, третий – Криштиану Роналду. Далее Луис Суарес, Гарет Бэйл, Сержио Бускетс, Андрес Иньеста, Антуан Гризманн. Так что лучшие футболисты мира играют именно в чемпионате Испании. В чемпионате Англии звездами чаще являются тренеры, а не игроки.

 

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