Хосеп Бартомеу: "CAS удовлетворил апелляцию "Реала"? Я требую объяснений"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу выразил возмущение по поводу того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок трансферного запрета, наложенного на "Реал", после апелляции со стороны мадридского клуба. В 2014 году CAS отказался сокращать срок трансферного запрета, наложенного на каталонскую команду.

– У "Барселоны" и "Реала" были одни и те же адвокаты, но трансферный запрет смягчили только мадридскому клубу, поэтому я требую объяснений, – приводит Marca слова Бартомеу. – Не знаю подробностей дел "Реала" и "Атлетико", но ничто не помешает мне проконсультироваться с нашими юристами, ведь эти дела очень схожи между собой.