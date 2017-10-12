Хоакин Санчес: "Ла лига без "Барселоны"? Вместе мы будем счастливее"

Капитан "Бетиса" Хоакин Санчес не видит чемпионат Испании без "Барселоны". По его мнению, клуб нужен ла лиге. Ранее в СМИ появилась информация, что сине-гранатовые могут покинуть чемпионат Испании, если Каталония объявит о независимости от Испании.

- Ла лига без "Барселоны? Вместе мы будем лучше и счастливее, - цитирует AS Хоакина Санчеса. - Даже если "Бетис" не попадет в Лигу чемпионов? Да, даже если "Бетис" не попадет в Лигу чемпионов.

"Бетис" на данный момент идет на шестом месте в чемпионате Испании, и в случае ухода "Барсы" из турнира, севильский клуб приблизится к попаданию в Лигу чемпионов.