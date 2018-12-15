12:45 | Футбол — Испания

"Хетафе" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча - в 15.00

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 В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 15 декабря, "Хетафе" принимает "Реал Сосьедад".

 "Хетафе" с 21 очком занимает девятое место в турниирой таблице. У баскского клуба 19 очков и 13-я позиция.

Компания Winline предоставляет следующие коэффициенты на этот матч: победа хозяев - 2.18, ничья - 3.07, победа гостей - 3.07.

 "СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

 

"Хетафе" – "Реал Сосьедад": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 16-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 15.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

Хетафе - Реал Сосьедад

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/spain/la-liga

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