"Хетафе" обыграл "Эспаньол", "Вильярреал" и "Эспаньол" сыграли вничью

"Вильярреал" и "Эспаньол" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (2:2). Ответная встреча состоится 17 января.

В другой встрече "Хетафе" с минимальным счетом переиграл "Вальядолид" (1:0). Ответная встреча состоится 15 января.

Кубок Испании

1/8 финала

Первые матчи

"Вильярреал" - "Эспаньол" - 2:2 (0:1)

Голы: Дардер, 15 (0:1). Лопес, 71 (0:2). Токо-Экамби, 85 (1:2). Бакка, 89 (2:2).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера, Хауме (Мигелон, 84), Лаюн, Альваро Гонсалес, Тригерос, Касерес (Иборра, 67), Бакка, Педраса, Токо-Экамби, Раба (Пабло Форнальс, 69).

"Эспаньол": Роберто, Росалес, Давид Лопес, Дуарте, Педроса, Гранеро (Рока, 67), Дардер, Лопес, Пьятти, Перес (Виктор Санчес, 80), Борха Иглесиас (Пуадо, 72).

Предупреждения: Хауме, 9. Касерес, 41. Раба, 64. Рока, 90+4.

Судья: Мунуэра Монтеро.

Вильярреал. Стадион "Керамика".

"Хетафе" - "Вальядолид" - 1:0 (0:0)

Гол: Анхель, 90+2.

"Хетафе": Чичисола, Д.Суарес, Микель, Фулькье, Бруно Гонсалес, Фламини, Сайс, Кристофоро, Ибаньес (Анхель, 74), Алехо (Портильо, 69), Гвардьола (Хорхе Молина, 69).

"Вальядолид": Йоэль, Дельгадо, Мойяно (Антоньито, 46), Салису, Фернандес, Борха, Ануар, Чоп, Иви Лопес (Кеко, 73), Верде (Котан, 79), Л.Суарес.

Предупреждения: Фулькье, 31. Сайс, 41. Борха, 42. Чоп, 73. Ануар, 78.

Судья: Мелеро Лопес.

Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".