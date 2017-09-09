Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Эспаньол" в дебютном матче Дембеле

"Барселона" дома одержала крупную победу над "Эспаньолом" в матче 3-го тура чемпионата Испании - 5:0. В составе сине-гранатовых хет-трик на счету Лионеля Месси, еще по голу забили Жерара Пике и Луис Суарес.

Отметим, что на 68-й минуте встречи в составе хозяев дебютировал нападающий Усман Дембеле, заменив Жерара Деулофеу. Форвард, перешедший в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро, является самой дорогой покупкой в истории "Барселоны".

За отведенное ему время Дембеле отметился результативной передачей в эпизоде с пятым голом.

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3-й тур

"Барселона" - "Эспаньол" - 5:0 (2:0)

Голы: Месси, 26 (1:0). Месси, 35 (2:0). Месси, 67 (3:0). Пике, 87 (4:0). Суарес, 90 (5:0).

9 сентября. Барселона. Стадион Camp Nou.